Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử vong

TPO - Lượng lớn đất đá tại khu vực mỏ đá đang khai thác ở Thanh Hóa bất ngờ sạt lở vùi lấp 3 công nhân đang làm việc dưới chân núi. Sau hơn 14 giờ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.
Trong đêm, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân sự cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ, flycam và máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ việc tiếp cận hiện trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh có văn yêu cầu cơ quan chức năng liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.
Theo ghi nhận, khối lượng lớn đất đá từ trên núi bị sạt lở xuống khu vực nghiền đá phía dưới. Hoạt động khai thác tạm dừng để phục vụ công tác điều tra. Tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.