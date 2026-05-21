Xã hội

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử vong

Phạm Trường

TPO - Lượng lớn đất đá tại khu vực mỏ đá đang khai thác ở Thanh Hóa bất ngờ sạt lở vùi lấp 3 công nhân đang làm việc dưới chân núi. Sau hơn 14 giờ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, đóng ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa), xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.
Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lò Văn Th. (SN 1986), Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn Ng. (SN 1988, cùng trú tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống. Vụ sạt lở khiến ông Lò Văn Th. tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 nạn nhân còn lại bị vùi lấp
Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo công an, quân đội và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.
Trong đêm, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân sự cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ, flycam và máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ việc tiếp cận hiện trường.
Đến sáng 21/5, sau những nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ nhất bị vùi lấp dưới lớp đất đá.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh có văn yêu cầu cơ quan chức năng liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.
Theo ghi nhận, khối lượng lớn đất đá từ trên núi bị sạt lở xuống khu vực nghiền đá phía dưới. Hoạt động khai thác tạm dừng để phục vụ công tác điều tra. Tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.
#sạt lở đá #Thanh Hóa #công nhân #cứu hộ #địa phương

