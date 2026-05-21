Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện 2 thi thể nam nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Ngày 21/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh danh tính 2 thi thể được phát hiện trôi dạt trên vịnh Hạ Long.

Trao đổi với PV, ông Lê Bá Tài - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

1000016240.jpg
Lực lượng chức năng đưa 2 thi thể lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân khoảng từ 38 đến 45 tuổi, chưa rõ danh tính. Trong đó, thi thể nam mặc áo cộc màu xanh, quần đùi; thi thể nữ mặc áo cộc, quần đùi màu đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

“Qua nhận định ban đầu, có thể đây là một cặp vợ chồng gặp nạn trong quá trình đi biển đánh bắt hải sản”, ông Tài thông tin.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa các thi thể vào bờ, bàn giao cho chính quyền các phường Hạ Long và Hà Tu phối hợp xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Dương
#Hạ Long #thi thể trôi dạt #quảng Ninh #cứu hộ #2 vợ chồng #Vịnh Hạ Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe