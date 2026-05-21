Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn chòi tạm ở Lâm Đồng

TPO - Ngửi mùi hôi bất thường, người dân thôn Phú Hưng, tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong căn chòi tạm.

Ngày 21/5, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong căn chòi tạm trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra sự việc tại thôn Phú Hưng.

Trước đó, người dân thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang phát hiện mùi hôi bất thường khu vực xung quanh nên kiểm tra. Khi đến một căn chòi dựng tạm trên phần đất của một hộ dân, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong bên trong nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là ông C. Thời điểm phát hiện, thi thể đã trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong theo quy định.