Hạ thủy tàu tuần tra cao tốc Cảnh sát biển Việt Nam

TPO - Sáng 21/5, tại Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tổ chức Lễ hạ thủy tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12, phiên hiệu CSB 4042.

Phát biểu tại lễ hạ thuỷ, Đại tá Nguyễn Quang Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định, qua thực tế khai thác sử dụng, tàu tuần tra cao tốc TT-400 đã phát huy tốt tính năng kỹ - chiến thuật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12 (phiên hiệu CSB 4042) trước khi hạ thuỷ.

Việc triển khai dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12 thể hiện sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời khẳng định tính ưu việt của gam tàu này.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng cũng đánh giá cao sự nỗ lực, chuẩn bị chu đáo của Tổng Công ty Sông Thu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Cảnh sát biển, Viện Kỹ thuật Hải quân, Phòng Đăng kiểm Hải quân, đơn vị tư vấn giám sát đã giúp cho việc hạ thủy tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12 diễn ra đúng kế hoạch, làm cơ sở để triển khai các nội dung tiếp theo trong quá trình thi công đóng mới tàu.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Đại tá Nguyễn Quang Hùng đề nghị Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công… thực hiện đúng quy trình, thủ tục mua sắm, nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ đóng mới tàu theo pháp luật hiện hành; tập trung nguồn nhân lực, vật lực tổ chức thi công đóng tàu theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật; thực hiện đúng cam kết phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng Công ty.

Các đại biểu bấm chuông phát lệnh hạ thuỷ tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12.