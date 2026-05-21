Lời khai nghi phạm sát hại người tình, dựng hiện trường giả để bỏ trốn ở Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Sau khi bị bắt giữ, Vũ Trọng Tuấn khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Gây án xong, nghi phạm di chuyển về khu vực Gò Dầu, bỏ lại xe máy trên cầu, tạo hiện trường giả như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng công an để bỏ trốn.

Chiều 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Vũ Trọng Tuấn (ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Đ.T.T.M. (37 tuổi), được phát hiện đã tử vong tại một phòng trọ ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/5, người dân sống ở khu nhà trọ trên nghe tiếng chị M. cãi vã, xô xát với Tuấn tại phòng trọ số 4. Sau đó, Tuấn khóa cửa phòng rồi chạy xe máy rời đi.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy chị M. phản hồi nên cùng nhau phá cửa vào kiểm tra.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện chị M. đã tử vong trên sàn nhà, vùng ngực có vết thương và mất nhiều máu nên lập tức trình báo công an.

Nghi phạm Vũ Trọng Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trảng Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và truy bắt nghi phạm.

Sau vài giờ truy xét, nghi phạm đã bị bắt giữ và di lý về cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông.

Theo lời khai ban đầu, Tuấn dù đã có vợ và con riêng nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với chị M. tại phòng trọ. Cả hai có một người con chung. Thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người khác vì thường xuyên nhắn tin điện thoại nên cả hai liên tục xảy ra cãi vã.

Chân dung nghi phạm Vũ Trọng Tuấn. Ảnh: CA

Chiều 20/5, khi đến phòng trọ, Tuấn nhìn thấy chị M. đang nhắn tin với một người đàn ông nên giật điện thoại kiểm tra. Trong lúc giằng co, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe từ Trảng Bàng về Gò Dầu. Khi đến một cây cầu trên địa bàn phường Gò Dầu, nghi phạm bỏ lại xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân nhằm tạo hiện trường giả như một vụ tự tử để đánh lạc hướng điều tra.

Sau đó, Tuấn nhảy xuống sông, định bơi vào bờ để lẩn trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

#Tây Ninh #giết người #nghi phạm #vụ án #bắt giữ #mâu thuẫn tình cảm #trốn thoát

