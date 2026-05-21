Chi trả thêm hơn 1.732 tỷ đồng cho 42.574 trái chủ vụ đại án Trương Mỹ Lan

TPO - Thi hành án dân sự TPHCM vừa thực hiện chi trả đợt 9 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 1.732 tỷ đồng cho 42.574 trái chủ.

Ngày 21/5, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, liên quan đến tiến độ tổ chức thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan này đã thực hiện chi trả đợt 9 cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án trái phiếu đặc biệt lớn, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân tại một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cụ thể, sau 8 đợt thanh toán trước đó, THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản, thu thêm được hơn 1.747 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, ngày 21/5, cơ quan thi hành án đã thực hiện chi trả đợt 9 cho 42.574 trái chủ với tổng số tiền hơn 1.732 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5,8076% trên số tiền được thi hành án.

THADS TPHCM cũng cho biết thêm, trước đó các đợt thanh toán từ đợt 1 đến đợt 8 đã được triển khai liên tục từ tháng 6/2025 đến tháng 2/2026. Tổng số tiền chi trả qua các đợt lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ phân bổ được tính theo số tiền mà từng trái chủ được thi hành án.

Đáng chú ý, theo THADS TPHCM, hiện vẫn còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền. Đối với các trường hợp này, cơ quan thi hành án đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người được thi hành án.

Cơ quan thi hành án cũng đã thực hiện việc thu, miễn giảm phí thi hành án dân sự theo Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và các quy định liên quan của Bộ Tài chính. Đồng thời, THADS TPHCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng như các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Ngoài ra, THADS TPHCM đang yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao các khoản tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn của vụ án. Sau khi hoàn tất xử lý tài sản và tiếp nhận thêm tiền, cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo cho các trái chủ.

THADS TPHCM khuyến cáo người được thi hành án không truy cập các đường link không chính thống, tránh tụ tập đông người để phòng ngừa việc bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch. Cơ quan này khẳng định đang tập trung toàn bộ nhân lực để đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Theo THADS TPHCM, căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST của TAND TPHCM và Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT của TAND cấp cao tại TPHCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc 6 mã trái phiếu được tòa án xác định.

