Phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Tây Ninh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu hoạt động liên tỉnh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn phục vụ việc sản xuất.

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả quy mô lớn.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát các đối tượng nghi vấn hoạt động trong lĩnh vực trọng điểm, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an xã Đức Hòa đồng loạt kiểm tra trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H. (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng kiểm tra thêm 5 điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Qua kiểm tra, công an phát hiện các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO” - thương hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả, trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều máy móc, thiết bị sản xuất, tem nhãn, công cụ đóng gói cùng hồ sơ, sổ sách liên quan cũng bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng giả với quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp trên nhiều địa phương và có sự tham gia của nhiều người nhằm thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.