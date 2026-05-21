Trang bị nền tảng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Sáng 21/5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng - đợt 1 năm 2026.

Lớp bồi dưỡng được triệu tập có tổng số 250 học viên, gồm 73 học viên đối tượng đảng viên mới và 177 học viên đối tượng kết nạp Đảng với cơ cấu đa dạng gồm sinh viên, chuyên viên, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên... đến từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau trong Đảng bộ.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức, sau hơn một năm thành lập.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai giảng, ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu trong hành trình rèn luyện của mỗi học viên phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng; được trở thành đảng viên chính thức.

Kể từ sau khi được thành lập, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương luôn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ là lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú... giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Cương, dù khác biệt về môi trường học tập, công tác hay chuyên môn, nhưng các học viên đều có quan điểm chung về lý tưởng sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu khai giảng.

Theo kế hoạch, 2 lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày, với nội dung được triển khai theo Chương trình quy định của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ngoài các chuyên đề chính thức, học viên còn được phổ biến, trao đổi tìm hiểu về chức năng, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chương trình hành động của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đây là những vấn đề cốt lõi về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng; là nền tảng lý luận giúp mỗi học viên củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác và đóng góp hiệu quả cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị", Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nói.

Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng cao nhất, ông Ngô Văn Cương đề nghị các báo cáo viên, giảng viên phát huy kinh nghiệm, trình độ chuyên môn để truyền đạt nội dung lý luận một cách cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cần truyền cảm hứng, cổ vũ tinh thần để học viên thêm tin tưởng, tự hào và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh lớp học.

Đối với các học viên, ông Ngô Văn Cương đề nghị nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác chấp hành nội quy lớp học; chủ động, tích cực trao đổi với báo cáo viên, giảng viên, mạnh dạn phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm để làm phong phú thêm nội dung giảng dạy; gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, chuẩn bị tốt bài thu hoạch để vận dụng hiệu quả vào công tác và cuộc sống.

Ông Cương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy phối hợp với Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tổ chức lớp Bồi dưỡng khoa học, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, tài liệu học tập; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên để có điều chỉnh phù hợp, đảm bảo chất lượng.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu tham gia chuyên đề đầu tiên của khóa bồi dưỡng, tập trung tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; qua đó giúp học viên nắm rõ hơn vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu.

