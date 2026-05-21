Dị tật dễ bị bỏ sót, tăng nguy cơ ung thư ở bé trai

Vân Sơn

TPO - Nhiều phụ huynh cho rằng việc không sờ thấy tinh hoàn ở bìu trẻ nhỏ chỉ là tình trạng “chậm phát triển”, lớn lên sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tinh hoàn ẩn, để lại hậu quả lâu dài đến khả năng sinh sản nếu phát hiện muộn.

Ngày 21/5, ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, khoa Thận niệu – Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé G.H. (18 tháng tuổi) bị tinh hoàn ẩn, nguy cơ biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Theo người nhà, từ khi bé chào đời chỉ sờ thấy một tinh hoàn trong bìu nhưng gia đình nghĩ trẻ còn nhỏ nên “đợi lớn tự xuống”. Đến khi đưa trẻ đi khám, các bác sĩ xác định tinh hoàn bên phải của bệnh nhi nằm trong ống bẹn, không xuống bìu như bình thường.

Bé được chỉ định phẫu thuật hạ tinh hoàn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, tinh hoàn được đưa xuống bìu và cố định đúng vị trí. Vết mổ nhỏ được đóng bằng keo sinh học giúp giảm đau, hạn chế nhiễm trùng và tăng tính thẩm mỹ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đưa tinh hoàn về đúng vị trí sinh học cho bệnh nhi

Theo các bác sĩ, tinh hoàn ẩn là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn không nằm trong bìu mà dừng lại trên đường di chuyển từ ổ bụng xuống bìu trong thai kỳ. Dị tật này gặp ở khoảng 3-5% trẻ sinh đủ tháng và tỷ lệ còn cao hơn ở trẻ sinh non. Một số trường hợp tinh hoàn có thể tự xuống trong vài tháng đầu đời. Tuy nhiên, sau 6 tháng tuổi, khả năng tự xuống rất thấp.

Liên quan đến bệnh lý này, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tinh hoàn cần nằm trong bìu để duy trì mức nhiệt thấp hơn thân nhiệt khoảng 2-3 độ C – điều kiện cần thiết cho sự phát triển và chức năng sinh tinh về sau.

“Nếu tinh hoàn ẩn kéo dài, nguy cơ teo tinh hoàn sẽ tăng dần theo thời gian. Trẻ cũng có nguy cơ giảm khả năng sinh sản khi trưởng thành và tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn so với dân số chung” – BS Ngọc Thạch cảnh báo.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trẻ bị tinh hoàn ẩn nên được phẫu thuật hạ tinh hoàn trong khoảng 6-12 tháng tuổi nhằm bảo tồn tối đa chức năng sinh sản. Phẫu thuật hạ tinh hoàn là thủ thuật đưa tinh hoàn xuống bìu và cố định tại vị trí sinh học. Nếu được can thiệp sớm, trẻ có thể giảm đáng kể nguy cơ teo tinh hoàn, xoắn tinh hoàn cũng như cải thiện khả năng sinh sản trong tương lai.

Ngoài ra, việc đưa tinh hoàn về đúng vị trí cũng giúp bác sĩ thuận lợi hơn trong theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ ung thư tinh hoàn.

Theo BS Minh Tiến, tinh hoàn ẩn là bệnh lý không gây đau nên rất dễ bị bỏ sót, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Nhiều phụ huynh chỉ phát hiện bất thường khi trẻ lớn hoặc tình cờ đưa con đi khám. Các dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý gồm: sau sinh không sờ thấy đủ hai tinh hoàn trong bìu, bìu lép một bên hoặc sờ thấy khối bất thường vùng bẹn.

“Đừng chờ đợi tinh hoàn tự xuống nếu trẻ đã quá 6 tháng tuổi. Khám sớm là cách bảo vệ tương lai sinh sản cho con” – BS Minh Tiến khuyến cáo.

