Hà Nội lấy ý kiến về việc miễn phí khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Thanh Hiếu

TPO - Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 1 lần/năm cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Theo đó, nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ của thành phố để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Ví như hỗ trợ chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT; các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số...

Đặc biệt, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người dân

Về chính sách này, UBND thành phố cho biết, đối tượng áp dụng là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố (cả thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên).

Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, cụ thể như sau:

Với trẻ em dưới 6 tuổi: Nội dung khám thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 07/5/2026 của Bộ Y tế.

Đối tượng từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi: Thực hiện theo công văn số 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 của Bộ Y tế. Trẻ được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên: Người dân được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

Về khám sàng lọc, thành phố sẽ thực hiện theo Quyết định số 3765/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh: Đái tháo đường típ 2; hen phế quản, tăng huyết áp; phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú; ung thư cổ tử cung; ung thư khoang miệng; ung thư đại trực tràng; ung thư tiền liệt tuyến; rối loạn trầm cảm; rối loạn lo âu; rối loạn tâm thần do rượu.

Thành phố hỗ trợ chi phí khám bệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện nghị quyết là 2.112 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dự kiến triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân trên địa bàn Thủ đô khoảng 1.840 tỷ đồng.

#Khám sức khỏe miễn phí #Khám sàng lọc #Hà Nội

