Clip taxi tông người đàn ông đi bộ tử vong ở Đắk Lắk

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang đi bộ qua đường thì bất ngờ bị taxi tông trúng trên tuyến đường liên xã ở Đắk Lắk.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị taxi tông.

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và người đi bộ khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h29 ngày 20/5, tại Km 2+200 đường liên xã Ea Kar - Ea Ô (đoạn qua buôn Ea Păn, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), ô tô taxi BKS 47H-043.04 do tài xế V.N.B. (SN 1985, trú thôn 2 Ea Đar, xã Ea Kar) điều khiển lưu thông theo hướng xã Ea Ô đi xã Ea Kar.

Khi đến địa điểm trên, xe taxi xảy ra va chạm với ông Y.L.B. (SN 1963, trú buôn Ea Păn, xã Ea Kar) đang đi bộ qua đường từ phải sang trái theo hướng Ea Kar đi Ea Ô.

Vụ va chạm khiến ông Y.L.B. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.