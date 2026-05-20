Clip: Thanh niên lái xe máy buông 2 tay trên đường đèo

TPO - Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nam thanh niên lái xe máy buông cả hai tay đi qua đoạn đèo quanh co. Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh danh tính người điều khiển phương tiện và thời điểm xảy ra vụ việc.

Lê Tuấn

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp xác minh vụ việc một nam thanh niên thực hiện hành vi điều khiển xe máy đầy nguy hiểm trên QL1, đoạn qua đèo Quán Cau, xã Ô Loan.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên lái xe máy buông cả hai tay khi di chuyển qua đoạn đèo quanh co.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn đứng hẳn lên yên xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển.

Đây là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính người điều khiển xe máy và người tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành vi liều lĩnh của thanh niên này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024, đối với hành vi buông cả hai tay khi đi xe máy trên đường, người điều khiển sẽ bị tịch thu phương tiện.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy thực hiện hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Trước đó, hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy bị xử phạt 6-8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe lên đến 05 tháng, tịch thu phương tiện trong trường hợp tái phạm theo điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

