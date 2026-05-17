Clip: Ô tô mất lái đâm văng người đi xe máy

TPO - Đang lưu thông ở làn đường trong cùng bên trái, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái, quay đầu lao sang làn phải rồi tông ngã người đi xe máy chạy sát lề đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 15/5 trên đường trục phía Nam Hà Nội.

Camera hành trình của xe đi sau ghi lại cảnh một chiếc ô tô con di chuyển sát làn trái tại đoạn đường có dải phân cách cứng, bất ngờ loạng choạng tay lái.

Xe này sau đó mất kiểm soát, dần chệch hướng sang phải trước khi tông trực diện vào người đi xe máy sát lề đường. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong của nạn nhân.

Về chế tài xử phạt, theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi điều khiển xe không kiểm soát tốc độ hoặc không làm chủ tay lái gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.