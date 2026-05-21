Xác định danh tính hai thi thể trôi dạt trên vịnh Hạ Long

TPO - Tối 21/5, Công an phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính hai thi thể trôi dạt trên vịnh Hạ Long được phát hiện trước đó cùng ngày.

Qua nhận dạng, hai nạn nhân là vợ chồng gồm bà V.T.B. (SN 1980) và ông N.V.K. (SN 1979), cùng trú tại tổ 65, khu phố Hà Phong 8, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng đưa 2 thi thể lên bờ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể do đắm thuyền, dẫn đến đuối nước tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hà Tu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng để lo mai táng. Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể, khu phố phối hợp hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h ngày 21/5, lực lượng Đội Cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh phát hiện hai thi thể gồm một nam và một nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.