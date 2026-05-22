Thái Lan: Cháy lớn tại khách sạn Pattaya, du khách hoảng loạn tháo chạy

TPO - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khách sạn JA Plus ở Pattaya (Thái Lan) tối 21/5, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Vào thời điểm xảy ra cháy, tất cả hơn 170 phòng khách sạn đều có người ở, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa những người bị mắc kẹt bên trong đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, phải mất khoảng một giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Nhiều khách du lịch đã được sơ tán, một số người bị ngạt khói.

Tờ Pattaya Mail mô tả cuộc sơ tán là "hỗn loạn", với bốn người bị thương, trong đó có một người đàn ông bị bỏng nặng sau khi chạy xuyên qua ngọn lửa để thoát thân.

Đám cháy bao trùm khách sạn JA Plus. (Nguồn: Facebook, X)

Cơ quan chức năng cho biết đám cháy bùng phát tại nhà hàng ở tầng thượng và lan nhanh trước khi nhân viên có thể khống chế bằng bình chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nhưng theo thông tin ban đầu, vụ cháy có thể liên quan đến sự cố chập điện.

