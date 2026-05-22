Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thái Lan: Cháy lớn tại khách sạn Pattaya, du khách hoảng loạn tháo chạy

Minh Hạnh

TPO - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khách sạn JA Plus ở Pattaya (Thái Lan) tối 21/5, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Vào thời điểm xảy ra cháy, tất cả hơn 170 phòng khách sạn đều có người ở, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa những người bị mắc kẹt bên trong đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, phải mất khoảng một giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Nhiều khách du lịch đã được sơ tán, một số người bị ngạt khói.

Tờ Pattaya Mail mô tả cuộc sơ tán là "hỗn loạn", với bốn người bị thương, trong đó có một người đàn ông bị bỏng nặng sau khi chạy xuyên qua ngọn lửa để thoát thân.

Đám cháy bao trùm khách sạn JA Plus. (Nguồn: Facebook, X)

Vào thời điểm xảy ra cháy, tất cả hơn 170 phòng khách sạn đều có người ở, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

Cơ quan chức năng cho biết đám cháy bùng phát tại nhà hàng ở tầng thượng và lan nhanh trước khi nhân viên có thể khống chế bằng bình chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nhưng theo thông tin ban đầu, vụ cháy có thể liên quan đến sự cố chập điện.

Minh Hạnh
Bangkok Post, Straitstimes
#Thái Lan #cháy khách sạn #Pattaya #du khách #sơ tán #cứu hỏa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe