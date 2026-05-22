Giải trí

Bộ váy làm lu mờ dàn mỹ nhân đến Cannes

Hà Trang

TPO - Ngày thứ 10 của Liên hoan phim Cannes 2026 quy tụ nhiều ngôi sao lớn trên thảm đỏ, nổi bật nhất là Penélope Cruz và Tilda Swinton. Hai biểu tượng thời trang mang đến những lựa chọn đối lập, gây chú ý nhờ thần thái và phong cách riêng.

Demi Moore tiếp tục chứng minh phong độ thời trang với chiếc váy xanh dáng corset, điểm nhấn là chiếc nơ khổng lồ ở hông. Cô kết hợp cùng vòng cổ cầu kỳ và kiểu tóc bob dài uốn sóng mềm thay cho mái tóc dài quen thuộc.
Tilda Swinton chọn phong cách tinh tế với bộ suit quần chuyển sắc từ xanh sang bạc của Chanel, tạo hiệu ứng như lông vũ.
Trong khi đó, Penélope Cruz gây chú ý với chiếc váy một bên vai của Chanel, có đường xẻ cao và hai bông hoa tạo điểm nhấn. Thiết kế mang tinh thần nữ tính, quyến rũ. Mỹ nhân "Cướp biển vùng Caribbean" có mặt tại để quảng bá La Bola Negra, bộ phim chính kịch Pháp - Tây Ban Nha do hai đạo diễn Javier Calvo và Javier Ambrossi thực hiện. Đây là lần đầu nữ diễn viên trở lại liên hoan phim sau bảy năm, kể từ màn xuất hiện trên thảm đỏ Pain and Glory của đạo diễn Pedro Almodóvar.
Vận động viên đấu kiếm khuyết tật Bebe Vio xuất hiện thanh lịch trong bộ gilet phối quần đơn giản, kết hợp chiếc túi baguette của Fendi.
Người mẫu kiêm diễn viên Mexico Renata Notni diện váy trắng tối giản với đường khoét cổ sâu quá rốn và xẻ tà cao táo bạo. Cô kết hợp cùng trang sức Bulgari thu hút mọi ánh nhìn.
Nữ diễn viên Italy Isabella Ferrari chọn váy đen tối giản với đường xẻ hông nổi bật và áo choàng vắt chéo vai, kết hợp trang sức Pomellato.
Jehnny Beth mang đến hình ảnh menswear cá tính với suit đen, sơ mi trắng cài kín cổ và ghim vàng nhỏ làm điểm nhấn. Tay áo thêu dài lộ ra khỏi blazer giúp tổng thể bớt cứng nhắc.
#Liên hoan phim Cannes #Penélope Cruz #Tilda Swinton #thảm đỏ #sao Hollywood #phong cách thời trang

