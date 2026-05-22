Thế giới

Vì sao siêu ngư lôi Poseidon của Nga khiến phương Tây lo ngại?

TP - Việc Nga chuẩn bị triển khai ngư lôi hạt nhân chiến lược Poseidon trên tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk đang làm dấy lên lo ngại mới tại phương Tây, báo Nga News.ru đưa tin ngày 21/5. Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng đây không chỉ là một loại vũ khí dưới nước thông thường, mà có thể tạo ra thay đổi lớn trong cán cân răn đe chiến lược toàn cầu.

Tờ Asia Times (Hong Kong, Trung Quốc) nhận định, việc tàu ngầm Khabarovsk mang theo Poseidon sẽ làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc phòng thủ dưới biển hiện nay. Khabarovsk thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân đặc biệt thứ tư của Nga và được thiết kế gần như chỉ để triển khai Poseidon - loại siêu ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống và đe dọa trực tiếp các thành phố ven biển, căn cứ hải quân cũng như nhóm tác chiến tàu sân bay.

Theo các chuyên gia, những biện pháp săn ngầm và chống ngư lôi hiện tại của NATO gần như không được thiết kế để đối phó loại phương tiện có tốc độ và độ cơ động cao như Poseidon.

Nga lần đầu công khai dự án Poseidon vào năm 2018 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu loạt vũ khí chiến lược mới. Tháng 5/2026, Tổng thống Putin tuyên bố quá trình phát triển đang ở giai đoạn cuối và Poseidon sẽ sớm được đưa vào biên chế chiến đấu.

Siêu ngư lôi Poseidon của Nga. Ảnh: RIA-Novosti

Dù thông số kỹ thuật chính thức vẫn được giữ bí mật, nhiều nguồn tin nói rằng, Poseidon sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, cho phép hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa. Thiết bị này có thể di chuyển ở độ sâu khoảng 1.000 mét - vượt quá khả năng phát hiện hiệu quả của phần lớn hệ thống sonar hiện nay.

Một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, Poseidon có thể đạt tốc độ tới 130 km/h dưới nước, nhanh hơn đáng kể so với nhiều loại ngư lôi hiện đại. Điều này khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Không giống tên lửa đạn đạo có thể bị phát hiện từ sớm qua radar hoặc vệ tinh, Poseidon hoạt động âm thầm trong lòng đại dương và có thể tiếp cận mục tiêu từ những hướng bất ngờ.

Nỗi lo lớn nhất của phương Tây nằm ở khả năng răn đe phi đối xứng mà Poseidon mang lại. Chuyên gia quân sự Brandon Weichert, công tác tại tạp chí Mỹ The National Interest, gọi đây là “một hình thức vũ khí chiến lược hoàn toàn mới”.

Theo ông, Poseidon cho thấy Nga đang tìm cách vượt qua toàn bộ kiến trúc phòng thủ mà Mỹ và NATO xây dựng từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân toàn diện, Poseidon có thể tấn công các căn cứ hải quân, cụm tàu sân bay hoặc thậm chí khu vực ven biển trọng yếu. Một số chuyên gia cho rằng, đầu đạn của nó có sức công phá lên tới hàng chục megaton (1 megaton tương đương sức công phá của 1 triệu tấn thuốc nổ TNT).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, vai trò chủ yếu của Poseidon vẫn là răn đe tâm lý. Sự bí ẩn, tốc độ cao và khả năng khó đánh chặn khiến siêu ngư lôi Nga trở thành cơn ác mộng đối với các nhà hoạch định quân sự phương Tây.

