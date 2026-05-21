Reuters: Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ thị giữ uranium làm giàu

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được cho là đã ra lệnh không chuyển kho uranium làm giàu 60% ra khỏi lãnh thổ Iran, động thái có thể khiến các cuộc đàm phán với Mỹ về chấm dứt xung đột tiếp tục rơi vào bế tắc và làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự mới ở Trung Đông.

Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã chỉ thị giữ lại toàn bộ lượng uranium được làm giàu đến 60% bên trong lãnh thổ Iran.

Động thái này được xem là sự cứng rắn đáng kể của Tehran trong một trong những vấn đề then chốt của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

"Theo chỉ thị của Lãnh tụ tối cao, và sự đồng thuận trong nội bộ chính quyền, kho dự trữ uranium làm giàu không được phép rời khỏi đất nước", một trong hai nguồn tin Iran cho biết.

Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Theo các nguồn tin, giới lãnh đạo Iran lo ngại việc chuyển kho uranium ra nước ngoài sẽ khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các đợt tấn công tiềm tàng từ Mỹ và Israel.

Trước đó, các quan chức Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đảm bảo với Tel Aviv, rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc loại bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran khỏi nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không coi cuộc chiến kết thúc cho đến khi uranium làm giàu được loại bỏ khỏi Iran, Tehran chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và khả năng tên lửa đạn đạo của nước này bị loại bỏ.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Tồn tại nghi ngờ sâu sắc trong giới lãnh đạo cấp cao Iran

Dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian chưa đạt được đột phá lớn. Việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu quan trọng, đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian.

Các nguồn tin Iran cho biết trong nội bộ Tehran đang tồn tại sự nghi ngờ lớn, rằng Mỹ có thể lợi dụng giai đoạn ngừng bắn để chuẩn bị cho các đợt không kích mới. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cảnh báo các động thái quân sự của Mỹ cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng leo thang tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, nhưng cho biết Washington vẫn để ngỏ cơ hội cho Tehran đưa ra "câu trả lời đúng đắn' trong vài ngày tới.

Theo các nguồn tin, hai bên đã bắt đầu thu hẹp một số khác biệt, nhưng những bất đồng sâu sắc hơn vẫn còn tồn tại liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran - bao gồm số phận của kho dự trữ uranium đã được làm giàu và yêu cầu của Tehran về việc được công nhận quyền làm giàu uranium của mình.

Lập trường cứng rắn của Iran về kho uranium làm giàu

Các quan chức Iran đã nhiều lần khẳng định ưu tiên của Tehran là đạt được chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn và có được những đảm bảo đáng tin cậy rằng Mỹ và Israel sẽ không tiến hành thêm các cuộc tấn công nào trong tương lai. Tehran lưu ý, chỉ khi có được những đảm bảo như vậy mới sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân.

Trước khi xung đột bùng phát, Iran từng phát tín hiệu sẵn sàng xuất khẩu một nửa lượng uranium được làm giàu 60%. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau hàng loạt cảnh báo quân sự từ phía Mỹ.

Một số nguồn tin Iran cho biết vẫn còn "những phương án khả thi" để giải quyết bế tắc, trong đó có khả năng pha loãng lượng uranium làm giàu cao dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo ước tính của IAEA, Iran từng sở hữu khoảng 440,9 kg uranium làm giàu tới 60% trước khi các cơ sở hạt nhân của nước này bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng 6/2025. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu lượng uranium này tồn tại sau các cuộc không kích.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi trước đó cho biết phần lớn lượng uranium còn lại được cho là đang được lưu trữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan và một phần tại tổ hợp hạt nhân Natanz.

Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích dân sự, bao gồm y tế và vận hành lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, đồng thời bác bỏ cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân.