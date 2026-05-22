Người lính

Mỹ, Iran có thể nối lại đàm phán vào tháng 6

Quỳnh Như

TPO - Các nguồn tin khu vực Trung Đông cho biết Mỹ và Iran đang xúc tiến hoàn thiện văn bản thỏa thuận nhằm hướng tới vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào đầu tháng 6 tại Islamabad, Pakistan.

Tờ Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Islamabad sau khi mùa hành hương Hajj kết thúc.

Nguồn tin cũng cho biết các bước cuối cùng đang được tiến hành để hoàn thiện văn bản thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Asim Munir, dự kiến sẽ thăm Iran vào thứ Sáu để công bố phiên bản cuối cùng của thỏa thuận.

Trước đó, từ ngày 11/4, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad, song chưa đạt được đồng thuận về giải pháp lâu dài do vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran không công nhận việc Washington đơn phương gia hạn thỏa thuận và sẽ hành động theo những gì nước này cho là phù hợp với lợi ích quốc gia.

Iran và Mỹ tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình 14 điểm

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán với Mỹ "một cách thiện chí", dù luôn duy trì "sự nghi ngờ sâu sắc" đối với Washington.

Ông Baghaei xác nhận hai bên đã trao đổi nhiều thông điệp thông qua trung gian Pakistan, dựa trên đề xuất hòa bình gồm 14 điểm do Iran đưa ra. Theo ông, Tehran đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ và đang xem xét các nội dung liên quan.

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng, ưu tiên hiện nay của Tehran là chấm dứt chiến sự trên “mọi mặt trận”, bao gồm cả Li-băng. Đồng thời, Iran tiếp tục yêu cầu giải quyết các vấn đề như tài sản bị phong tỏa, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển...

"Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng: Vấn đề liên quan đến việc trả lại các tài sản bị đóng băng của Iran, các hành động mà họ đang thực hiện đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là những vấn đề đã được tuyên bố rất rõ ràng ngay từ đầu", ông Baghaei nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei một lần nữa khẳng định thiện chí và sự nghiêm túc tuyệt đối của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nói rằng phía Washington cần chứng minh sự nghiêm túc của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang duy trì trạng thái cảnh giác cao do Tehran "không thể đặt niềm tin" vào phía Mỹ sau những diễn biến trong hơn một năm qua.

"Chúng tôi luôn cảnh giác và lực lượng vũ trang của chúng tôi đang trong tình trạng đề phòng cao, bởi vì chúng tôi tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với phía đối phương", ông Baghaei lưu ý.

Ông Baghaei bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đã đưa ra tối hậu thư hoặc áp đặt thời hạn đối với Iran, cho rằng những sức ép như vậy "không có tác dụng" với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Chúng tôi tập trung vào việc theo đuổi lợi ích và quyền lợi của mình bất chấp những lời lẽ đe dọa. Do đó, những điều như vậy chắc chắn không có tác dụng với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi đang làm việc của riêng mình", ông Baghaei nói.

Press TV
