Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Bắt giữ BLV Giàng A Lôi của Cà khịa TV cùng 22 đối tượng khác

Các bình luận viên nổi tiếng trên mạng xã hội như Giàng A Lôi, Giàng A Páo vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc triệt phá đường dây phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ mang tên Cà khịa TV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng thuộc đường dây Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV... về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, trong đó có nhiều bình luận viên (BLV) nổi tiếng trên mạng cũng bị bắt như: Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Tử...

screen-shot-2026-05-21-at-105319-pm.png
Dẫn giải các đối tượng thuộc đường dây Cà khịa TV, Ra khơi TV. (Ảnh: VTV)

Nhóm đối tượng thu và phát lậu trực tiếp các giải đấu thể thao lớn trên thế giới và các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự, thu hút rất nhiều người xem. Để thu lợi bất chính, nhóm này chèn quảng cáo cho các trang web cá độ, đăng các nội dung quảng cáo khi các trận đấu đang diễn ra.

Nhóm này được xác định hoạt động từ năm 2024, chủ yếu bằng hình thức trực tuyến. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

#Giàng A Lôi #Cà Khịa TV #Bản quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe