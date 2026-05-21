Bắt chủ cơ sở nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở TPHCM

TPO - Dù đã bị cấm từ năm 2021 nhưng Nguyễn Thế Cường vẫn tiếp tục nuôi giữ nhiều cá thể Công lục tại cơ sở ở xã Đông Thạnh cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Cận cảnh khu nuôi nhốt động vật trái phép.

Ngày 21/5, Công an TPHCM cho biết, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tăng cường rà soát, kiểm tra các lĩnh vực tiềm ẩn vi phạm về tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học.

Qua công tác nắm tình hình, lúc 14 giờ 45 ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện Công nghệ Tiên tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp 113, xã Đông Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thế Cường (SN 1977) làm chủ.

Loài chim công quý hiếm bị nuôi nhốt.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt, gồm 40 cá thể cầy vòi hương, 3 cá thể công màu xanh, 1 cá thể công màu trắng, 1 cá thể gà lôi hông tía và 1 cá thể chim trĩ.

Kết quả giám định xác định có 3 cá thể Công lục (tên khoa học Pavo muticus) thuộc nhóm IB – loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các cá thể công được Nguyễn Thế Cường mua từ tháng 2/2021 và có cung cấp biên bản kiểm tra lâm sản cùng bảng kê lâm sản của cơ quan kiểm lâm, tuy nhiên người này không thực hiện khai báo với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, từ ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, loài Công lục đã được đưa vào danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB – nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán. Dù vậy, Nguyễn Thế Cường vẫn tiếp tục nuôi giữ các cá thể này cho đến khi bị phát hiện.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên, đồng thời xác minh trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản.

Nguyễn Thế Cường tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, trong đợt cao điểm từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn. Đồng thời, nhiều trường hợp đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ sau khi được tuyên truyền pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm đều có thể bị xử lý hình sự với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.