Đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng rồi đem gửi vào ngân hàng

Thu Hiền

TPO - Sau khi đột nhập nhà dân lấy trộm hơn 100 triệu đồng gồm tiền mặt và vàng, Phan Văn Lễ (Nghệ An) đã nhanh chóng chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng nhằm che giấu số tài sản vừa trộm được.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lễ (SN 2003, trú thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 14/5, chị N.T.Đ (SN 1974, trú thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng 4 nhẫn vàng, tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Lễ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Anh nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát dấu vết, tổ chức truy xét đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tức chưa đầy 4 giờ sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Văn Lễ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 4 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Lễ khai nhận, sau khi trộm cắp đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

#trộm cắp #Nghệ An #tài khoản cá nhân #vàng #tiền mặt #Phan Văn Lễ #bắt giữ

