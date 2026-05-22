Hai giám đốc Ban quản lý dự án bị quy là 'đầu tàu' sai phạm tại dự án cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức

TPO - Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị Viện Kiểm sát xác định giữ vai trò chính khi các quyết định tham mưu của cả hai dẫn đến loạt sai phạm khiến cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, bị đình trệ.

Càng chậm tháo gỡ hậu quả lãng phí sẽ càng lớn

Ngày 22/5, phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận của Viện Kiểm sát, luật sư.

Ngày hôm qua, khi tham gia bào chữa, các luật sư nêu rất nhiều tình tiết có lợi để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; đồng thời nêu quan điểm cho rằng cách xác định thiệt hại hơn 800 tỷ đồng là chưa phù hợp với thực tế.

Đối đáp lại ý kiến bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều phương pháp để đánh giá hậu quả vụ án, không chỉ dựa trên một căn cứ pháp lý duy nhất. Trong vụ án này, hậu quả thất thoát và lãng phí được xác định trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính, quản lý dự án và xây dựng.

Theo Viện Kiểm sát, do các bị cáo thực hiện hành vi trái pháp luật nên giờ phải tìm cách tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả. Nếu càng chậm tháo gỡ hậu quả quả lãng phí sẽ càng lớn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Luận tội trước đó, Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chính.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Thắng có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng nên được tin tưởng giao chức Giám đốc Ban - đơn vị giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, bị cáo đã sai phạm trong chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu..., khiến dự án bị đình trệ kéo dài, gây lãng phí hơn 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, với động cơ vụ lợi, bị cáo Thắng trực tiếp thỏa thuận, yêu cầu các nhà thầu đưa tiền theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán. Tổng số tiền đã nhận là hơn 88 tỷ đồng.

“Là Giám đốc Ban, bị cáo Thắng giữ vai trò chính trong vụ án, phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên đối với tội nhận hối lộ”, Kiểm sát viên nhấn mạnh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn.

Giám đốc kế nhiệm tiếp tục tham mưu sai trái, thu tiền 'cơ chế' nhà thầu

Người phạm tội giữ vai trò quan trọng thứ hai là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc, rồi kế nhiệm ông Thắng làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm).

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Tuấn tham mưu cho bị cáo Thắng, trực tiếp điều hành trong giai đoạn làm Giám đốc nhưng đã đồng tình, cùng thực hiện hành vi sai phạm khi thuê tư vấn nước ngoài; tham mưu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Do đó, ông liên đới chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Với động cơ vụ lợi, Viện Kiểm sát cho hay, dù không trực tiếp thỏa thuận nhưng bị cáo Tuấn tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền từ các nhà thầu do người tiền nhiệm Nguyễn Chiến Thắng đặt ra trước đó và nhận 12 tỷ đồng.

Cũng như ông Thắng, ông Tuấn phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên đối với tội nhận hối lộ.

Trong khi, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giữ vai trò người đứng đầu Bộ Y tế. Do tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của các đơn vị, bà Tiến ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật, dẫn đến dự án sai phạm, đình trệ.