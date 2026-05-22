Vụ nghi ngộ độc sau bữa trưa ở trường học: Ca nhập viện lên 69, bộ và tỉnh chỉ đạo khẩn

TPO - Số học sinh và người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc, Đồng Tháp) phải nhập viện tính đến chiều qua tăng lên 69 trường hợp. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm học sinh trong bệnh viện, kiểm tra trường và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có công văn yêu cầu địa phương điều tra, xử lý vụ việc.

Trưa 21/5, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, động viên học sinh đang điều trị tại bệnh viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc). Ông Tuấn cũng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường này.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên các em học sinh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M. Nhân

Thống kê mới nhất, đến 15 giờ ngày 21/5, số ca nghi ngộ độc phải nhập viện tăng lên 69 người. Trong đó có 63 học sinh, 6 người lớn là người nhà của giáo viên trong trường. Các bệnh nhân nhập viện đều có chung các triệu chứng lâm sàng của ngộ độc thực phẩm như: Sốt, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy; một số trường hợp xuất hiện dấu hiệu co giật.

Về tình hình điều trị, các bệnh viện cho biết, sức khỏe của đại đa số bệnh nhân hiện đã cơ bản ổn định, diễn tiến tích cực. Đối với 2 ca diễn biến nặng trước đó (gồm một người lớn 56 tuổi và một học sinh 7 tuổi), 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và 1 ca đã chuyển viện tuyến trên, sức khỏe của cả hai đang dần phục hồi.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các cơ sở y tế tiếp tục điều trị tốt nhất cho các trường hợp nằm viện.

Kiểm tra trực tiếp tại Trường Tiểu học Kim Đồng, ông Tuấn yêu cầu nhà trường và ngành giáo dục địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tổ chức bếp ăn bán trú. Kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, bảo quản và khâu lưu mẫu thực phẩm. Các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Huỳnh Minh Tuấn thăm người nhà của giáo viên của Trường Tiểu học Kim Đồng cũng bị ngộ độc. Ảnh: M. Nhân

Ngày 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực tích cực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho các nạn nhân. Tổ chức điều tra, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc trong trường học; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức bếp ăn tập thể. Đặc biệt, thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo trước đó của Bộ Y tế về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học. Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến tình hình, báo cáo nhanh và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc cho dư luận được biết.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ việc bắt đầu vào chiều tối ngày 19/5, khi một số học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bán trú tại trường. Số lượng học sinh có dấu hiệu chuyển biến xấu và nhập viện tăng mạnh sau đó.

Được biết, trong ngày 18/5, trường có 505 học sinh ăn bán trú và ngày 19/5 có 468 học sinh ăn. Thực đơn bữa chính gồm: Cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống và chuối; bữa xế chiều có bánh su kem. Toàn bộ các suất ăn này do một đơn vị bên ngoài cung cấp theo hợp đồng độc quyền với nhà trường.