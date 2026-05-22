Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Israel trục xuất hơn 400 nhà hoạt động quốc tế sau bê bối quỳ gối, trói tay

Bình Giang

TPO - Chính phủ Israel vừa trục xuất hàng trăm người thuộc đoàn tàu đưa hàng nhân đạo tới Dải Gaza. Quyết định này được đưa ra sau làn sóng phẫn nộ về cách Israel đối xử với các nhà hoạt động, khiến nhiều quốc gia triệu tập đại diện ngoại giao Israel để bày tỏ quan ngại.

ap26141588660316.jpg
Các thành viên của đoàn tàu Global Sumud Flotilla được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Ngày 21/5, khoảng 420 nhà hoạt động đã rời Israel trên các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh xuống Istanbul. Mặc áo nỉ màu xám và quàng khăn keffiyeh của người Ả-rập, họ bước xuống đường băng, giơ biểu tượng chiến thắng và hô vang “Tự do cho Palestine”.

Tất cả nhóm dự kiến sẽ được kiểm tra y tế, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố “toàn bộ các nhà hoạt động nước ngoài” trong đoàn tàu đã bị trục xuất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị trục xuất các nhà hoạt động “sớm nhất có thể”, sau khi công khai chỉ trích gay gắt Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir vì đăng tải các video mang tính khiêu khích, trong đó cho thấy ông chế giễu những nhà hoạt động bị còng tay và bắt phải quỳ.

Ông Netanyahu nói rằng dù Israel có đầy đủ quyền để chặn đoàn tàu của “những người ủng hộ… Hamas”, cách ông Ben-Gvir đối xử với các nhà hoạt động “không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel”.

Ngày 20/5, ông Ben-Gvir đăng các đoạn video cho thấy ông đi lại giữa những người bị trói tay ra sau lưng, quỳ gối và cúi đầu chạm sàn.

screen-shot-2026-05-22-at-103903-am.png
Hình ảnh từ video cho thấy các nhà hoạt động bị trói tay sau lưng và quỳ sát mặt xuống sàn.

Nhiều quốc gia như Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đã triệu tập đại diện ngoại giao Israel để bày tỏ lo ngại về cách đối xử với các nhà hoạt động, cũng như phản đối hành động của ông Ben-Gvir.

“Những hành động của ông Ben-Gvir với các hành khách trên đoàn tàu Global Sumud… là không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý và Indonesia cũng lên án Israel liên quan đến các phát ngôn của ông Ben-Gvir và cách đối xử với các nhà hoạt động.

Hai công dân Ý cho biết sau khi trở về từ Israel rằng họ bị đánh đập và đối xử tồi tệ, nhưng Israel bác bỏ cáo buộc.

Nghị sĩ ý Dario Carotenuto cho biết ông đã trải qua “những giây phút dài nhất cuộc đời” khi lực lượng Israel chĩa súng vào các nhà hoạt động trong cơ sở giam giữ.

“Họ đá vào chân tôi và đấm vào mặt tôi”, nhà báo Ý Alessandro Mantovani kể lại.

Đoàn tàu nhân đạo của tổ chức Global Sumud Flotilla khởi hành từ Tây Ban Nha tới Gaza từ tháng 4. Các con tàu chỉ mang lượng hàng viện trợ nhỏ mang tính tượng trưng.

Ngày 30/4, Israel đã chặn 20 tàu của nhóm ở khu vực gần đảo Crete ở miền nam Hy Lạp và ép những thành viên trong đoàn rời tàu.

Bộ Ngoại giao Israel gọi đoàn tàu cứu trợ là “chiêu trò tuyên truyền phục vụ Hamas”.

Năm ngoái, Israel cũng ngăn chặn một hoạt động tương tự, với sự tham gia của khoảng 500 nhà hoạt động.

Israel áp đặt phong tỏa đường biển với Dải Gaza từ năm 2007, sau khi Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này. Israel siết chặt phong tỏa sau khi Hamas triển khai cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.

Những người chỉ trích cho rằng lệnh phong tỏa Dải Gaza là hình thức trừng phạt tập thể, còn Israel khẳng định mục đích của họ là ngăn Hamas tái vũ trang.

Bình Giang
Theo AP
#Israel #Dải Gaza #Đoàn tàu cứu trợ #Tiêu Nguyên Bảo Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe