Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Gia Lai

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ. Theo đó, điều động thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng Phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
Cùng với đó, điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng Phòng An ninh điều tra; thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh.
Cùng với đó, đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.