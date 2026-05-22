Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Gia Lai

TPO - Ngày 22/5, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh.

﻿ ﻿ Thiếu tướng Lê Quang Nhân trao quyết định tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ. Theo đó, điều động thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng Phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Cùng với đó, điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng Phòng An ninh điều tra; thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các cán bộ được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.