Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quán triệt sâu sắc quan điểm 'Dân là gốc'

Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân

Nghị quyết nhấn mạnh, thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2026.

MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ nét và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định vị thế, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân…

“Những kết quả nêu trên là minh chứng sinh động cho tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của MTTQ Việt Nam, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy và phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân trong đời sống xã hội”, nghị quyết nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Như Ý.



Theo nghị quyết, đại hội khẳng định trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm nòng cốt trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân. Tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục kiện toàn nhân sự khi có đủ điều kiện

Nghị quyết cũng cho biết, đại hội thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 7 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo nghị quyết, đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 vị, Đoàn Chủ tịch từ 72 đến 100 vị, Ban Thường trực là 12 vị; Phó Chủ tịch không chuyên trách là 8 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 12 vị tham gia Ban Thường trực, 8 vị tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội giao Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tiếp tục kiện toàn nhân sự khi có đủ điều kiện.

Xem toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đây.