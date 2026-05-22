Hành trình ‘1+30’ đưa công nghệ, dịch vụ công gần dân hơn

TPO - Với mô hình “1+30”, đoàn viên thanh niên Hưng Yên chủ động đăng ký tình nguyện hỗ trợ, phổ cập kỹ năng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến… đến rộng rãi người dân. Qua đó, góp phần nâng cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan nhà nước.

Những "trạm phát" kỹ năng số

Từ giữa tháng 5, tổ chức Đoàn thanh niên ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sôi nổi triển khai hoạt động, mô hình “1+30” hỗ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Phường Trần Lãm là một trong những điểm sáng trong triển khai mô hình “1+30 – Thanh niên đồng hành với công dân số”. “Màu áo xanh” hiện diện tại trụ sở công an phường, trung tâm Hành chính công phường …, cũng như đến các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố và nhà người dân để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng số.

Tuổi trẻ phường Trần Lãm hỗ trợ người dân ứng dụng số. Ảnh: CTV

Sau sáp nhập hành chính, phường Trần Lãm có quy mô 87 thôn, tổ dân phố với hơn 92.000 người. Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức các lớp bình dân học vụ số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, các tiện ích số… Qua đó, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cộng đồng và xây dựng hình ảnh thanh niên gần dân, trách nhiệm, xung kích.

Chị Đặng Duy Phương - Bí thư Đoàn phường Trần Lãm cho biết, mô hình “1+30” là mỗi đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ ít nhất 30 người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Ngay khi triển khai mô hình “1+30” trên địa bàn phường, đã có gần 100 đoàn viên thanh niên đăng kí tham gia thường xuyên.

Đến nay, các đội hình thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ hơn 1.000 nghìn lượt người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, cài đặt và sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến, hồ sơ làm căn cước công dân đối với trẻ dưới 14 tuổi và tiếp cận các tiện ích số phục vụ đời sống.

"Áo xanh" hỗ trợ làm căn cước công dân trên địa bàn phường Trần Lãm. Ảnh: CTV

Tham gia xây dựng chính quyền số và công dân số

Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên cho biết, mô hình “1+30” được Tỉnh Đoàn triển khai trên toàn tỉnh nhằm hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là nhóm “yếu thế” về kỹ năng số, như người cao tuổi, người dân khu vực nông thôn, công nhân tại các khu công nghiệp và tiểu thương tại các chợ dân sinh.

Đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cơ bản, hỗ trợ người dân tạo và sử dụng tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu phục đời sống.

Mô hình "1+30" được triển khai rộng khắp các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Trong ảnh là tình nguyện viên xã Hoàng Hoa Thám hỗ trợ người dân). Ảnh: CTV

Theo anh Quỳnh, mô hình “1+30” không chỉ hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số mà còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và công dân số tại địa phương.

“Việc triển khai mô hình được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; khuyến khích đoàn viên, thanh niên đồng hành lâu dài cùng người dân trong quá trình tiếp cận và sử dụng công nghệ số, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và khả năng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng”, anh Quỳnh bày tỏ.

Gắn với mô hình “1+30” đến hết năm 2026, Tỉnh Đoàn Hưng Yên cũng định hướng các cơ sở Đoàn thành lập ít nhất 1 đội hình xung kích hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mỗi đơn vị tổ chức 1 hoạt động tuyên truyền/tuần, 1 lớp huấn luyện kỹ năng số/tháng,1 hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở/tuần.

Đoàn xã Long Hưng tích cực triển khai mô hình "1+30" hỗ trợ người dân. Ảnh: CTV

Tỉnh Đoàn Hưng Yên cũng đã triển khai cao điểm “30 ngày hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Các nội dung trọng tâm gồm: tổ chức đội hình thanh niên trực hỗ trợ tại bộ phận “một cửa”; hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến; hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán điện tử; tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản tại cộng đồng.