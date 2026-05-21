Tuổi trẻ công nhân Tuyên Quang lan tỏa tinh thần sáng tạo, xung kích

TPO - Chiều 21/5, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi nhận nhiều đóng góp to lớn của giai cấp công nhân – lực lượng tiên phong của cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của giai cấp công nhân tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là đội ngũ thanh niên công nhân với tinh thần xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn mong muốn đoàn viên, thanh niên công nhân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng sáng tạo, nâng cao tay nghề, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các thanh niên công nhân có sáng kiến được công nhận trong năm 2025 nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng trong lao động, sản xuất.

Trong khuôn khổ Ngày hội cũng diễn ra hoạt động giao lưu thể thao Pickleball sôi nổi, góp phần tạo không khí đoàn kết, vui tươi, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong Tháng Thanh niên công nhân năm 2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ tiếp cận trợ giúp pháp lý; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn cho thanh niên công nhân.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình đồng hành như phiên chợ thanh niên công nhân, hỗ trợ việc làm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường làm việc “xanh - sạch - đẹp - an toàn” cũng sẽ được triển khai xuyên suốt trong tháng nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tăng cường kết nối trong cộng đồng thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.