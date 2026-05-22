Vận động viên đội tuyển quốc gia thăm địa chỉ đỏ, hun đúc khát vọng cống hiến

TPO - Trong Hành trình về nguồn năm 2026, các cán bộ trẻ, huấn luyện viên và vận động viên thành tích cao đã đến thăm nhiều địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, được tiếp thêm niềm tự hào dân tộc và, hun đúc khát vọng cống hiến trên hành trình phía trước.

"Hành trình về nguồn năm 2026" do Đoàn Thanh niên Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia tham gia (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ VH,TT&DL) tổ chức, đã đến thăm nhiều địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tham gia hành trình là đoàn viên, thanh niên, huấn luyện viên và vận động viên đang làm việc, tập luyện tại Trung tâm.

Đoàn hành trình đã đến dâng hương, tưởng niệm tại nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị); dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị…

Tại các địa chỉ đỏ, thành viên đoàn hành trình đã có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc, những bài học lịch sử; bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ… Từ đó, trân trọng hơn giá trị của hòa bình; ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, công tác và thi đấu.

Đoàn hành trình đã đến thăm, dâng hương tại nhiều khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: BTC

Cũng trong hành trình, đoàn đã tham gia sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ Việt Nam thắp lửa kỷ nguyên mới" với sự tham gia của tuổi trẻ Sở VHTT&DL Nghệ An. Nhiều nội dung về trách nhiệm, vai trò của người trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; việc phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng lối sống đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến đã được trao đổi, chia sẻ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: BTC

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Quốc gia Trần Quốc Cường bày tỏ, hành trình này không chỉ là một chuyến đi tri ân, mà còn là dịp nhắc nhở về trách nhiệm mỗi người không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để sống xứng đáng hơn, cống hiến nhiều hơn và tiếp tục gìn giữ những giá trị mà cha ông dày công gây dựng. Hướng về cội nguồn – để thêm tự hào dân tộc, thêm biết ơn lịch sử và thêm vững tin trên hành trình phía trước.

Vận động viên Lê Thị Tú Trinh (Đội tuyển cầu mây Quốc gia) - người đạt nhiều thành tích quốc tế và trong nước, trong đó có HCV, HCB Asiad HangZhou 2023, cho biết tham gia chuỗi hoạt động trong hành trình đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cống hiến của người trẻ đối với quê hương, đất nước.

Những câu chuyện về thế hệ cha anh hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu cho đất nước đã tiếp thêm động lực luyện tập và thi đấu để góp phần làm rạng rỡ màu cờ sắc áo.