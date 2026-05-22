Xuất hiện tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran

TPO - Mỹ và Iran tiếp tục giữ lập trường trái ngược về kho uranium làm giàu của Tehran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quá trình đàm phán đã xuất hiện “một số tín hiệu tích cực”.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington cuối cùng sẽ thu hồi kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, thứ mà Mỹ cho rằng có thể phục vụ việc chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chỉ nhằm mục đích hòa bình.

“Chúng tôi sẽ lấy được nó. Chúng tôi không cần, cũng không muốn nó. Có lẽ sau khi thu hồi, chúng tôi sẽ phá hủy, nhưng chúng tôi sẽ không để họ sở hữu nó”, Tổng thống Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 21/5.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng giải pháp ngoại giao sẽ khó khả thi nếu Tehran triển khai cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đàm phán đã đạt được một số tiến triển.

“Có một vài dấu hiệu tích cực. Tôi không muốn quá lạc quan… Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”, ông Rubio nói.

Reuters dẫn nguồn tin cấp cao Iran cho biết, hai bên chưa đạt được thỏa thuận nhưng khoảng cách đã được thu hẹp. Theo nguồn tin này, vấn đề làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những điểm bất đồng chính.

Trước đó, các nguồn tin nói rằng Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị không đưa uranium ra nước ngoài.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích kế hoạch của Tehran về việc thu phí qua lại tại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi muốn tuyến đường này được mở và tự do. Chúng tôi không muốn có phí qua lại. Đó là tuyến đường thủy quốc tế”, ông Trump nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ kéo theo các đòn trả đũa vượt ra ngoài Trung Đông.

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch không kích Iran nếu ông không nhận được “câu trả lời phù hợp” từ giới lãnh đạo ở Tehran.

Dù các cuộc đàm phán không đạt nhiều tiến triển trong 6 tuần qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir được nói là sắp tới Tehran để tiếp tục nỗ lực hòa giải.

Ngày 20/5, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi thực hiện chuyến thăm Tehran lần thứ 2 trong tuần, mang theo thông điệp từ Mỹ và đã trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cùng các quan chức Iran khác, hãng thông tấn ISNA đưa tin.

Tình hình bế tắc hiện nay đang gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu, chủ yếu do giá dầu tăng cao kéo theo áp lực lạm phát. Tổng thống Trump cũng đối mặt áp lực trong nước trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi tỷ lệ ủng hộ của ông đang ở gần mức thấp nhất kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái.