Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng hỗn chiến tại quán bia

Thanh Hà

TPO - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống bia tại cửa hàng trên phố Ngọc Khánh (Hà Nội), 5 đối tượng lao vào ẩu đả, thậm chí có người còn cầm dao bầu rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 12/5, tại quán bia trên phố Ngọc Khánh, Trần Quốc Dũng (SN 1980, trú tại Giảng Võ, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán gồm Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996, trú tại Nguyệt Viên, Thanh Hoá), Đỗ Văn Luật (SN 1980, trú tại Lý Nhân, Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (SN 2000, trú tại Yên Bình, Lào Cai).

Sau đó, Đồng bị Dũng tát vào mặt. Khi các đối tượng xô xát, Dũng gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ.

Vừa đến quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy 1 con dao bầu cùng Dũng đuổi theo khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ các đối tượng.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

