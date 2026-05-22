Tổng thống Mỹ tuyên bố điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên, rằng việc triển khai quân đội Mỹ đến Ba Lan đã bị trì hoãn.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 21/5, Tổng thống Trump viện dẫn mối quan hệ thân thiết giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki là lý do đằng sau quyết định điều thêm quân.

“Dựa trên mối quan hệ giữa chúng ta với Tổng thống Ba Lan - người mà tôi tự hào ủng hộ, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump đã tiếp đón ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm ngoái và ủng hộ ông vào thời điểm quan trọng trước cuộc bầu cử Ba Lan, trong đó ông Nawrocki - theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ - đã đánh bại ứng cử viên của đảng trung dung thân châu Âu.

Ông Trump đã gặp lại ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 9, và tuyên bố vào thời điểm đó rằng Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ba Lan, cam kết đảm bảo an ninh quốc phòng cho nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2025. (Ảnh: Reuters)

Thông báo mới nhất của ông Trump được đưa ra hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên rằng việc triển khai quân đội Mỹ đến Ba Lan đã bị trì hoãn.

Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu, và từ lâu đã được dự đoán là sẽ rút bớt quân sau yêu cầu của ông Trump rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ châu Âu.