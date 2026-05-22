Giáo dục thanh niên qua các phong trào tình nguyện là hoạt động thiết thực nhất

TPO - Ngày 21/5, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức lễ khởi động chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2026. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động cao điểm của mùa hè tình nguyện với nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đồng hành cùng các thí sinh trong mùa thi và phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ học đường với xã hội, chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cả nước.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, nhiều năm qua, Tỉnh Đoàn luôn duy trì các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh trong mùa thi. “Giá trị lớn nhất là sự trao truyền. Nhiều bạn tham gia chương trình năm nay vì trước đây từng nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị đi trước”, anh Triệu Trí Lộc nói.

Theo anh Triệu Trí Lộc, giáo dục thanh niên thông qua hoạt động thực tiễn, qua các chương trình, phong trào do tổ chức Đoàn triển khai bài bản là cách làm thiết thực và hiệu quả nhất. Để các phong trào đạt chiều sâu và mang lại giá trị bền vững, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Triệu Trí Lộc đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng tình nguyện viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng; dành sự quan tâm nhiều hơn tới khu vực vùng sâu, vùng xa, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai trao mũ, cờ lệnh cho đại diện các đội hình thanh niên tình nguyện.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, em Vũ Minh Triết, đoàn viên thanh niên phường Yên Bái cho biết, được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng là niềm hạnh phúc lớn đối với đoàn viên, thanh niên. “Những ngày hè tình nguyện là cơ hội để chúng em rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kỹ năng và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia”, em Triết nói.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

Đại diện các tình nguyện viên tham gia chiến dịch, em Triết khẳng định sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; chấp hành nghiêm sự phân công của Ban Tổ chức; hỗ trợ thí sinh và người nhà bằng những việc làm thiết thực, thái độ tận tình, chu đáo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho chiến dịch, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ áo xanh tình nguyện tỉnh Lào Cai “Khát vọng - Sáng tạo - Thân thiện - Trách nhiệm”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp cùng Viettel chi nhánh Yên Bái trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chi nhánh Yên Bái cũng trao hỗ trợ vật phẩm phục vụ Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 với tổng trị giá 50 triệu đồng.