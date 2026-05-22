Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mở rộng thị trường tại Australia

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường kết nối giao thương; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục giữa hai quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và phát triển bền vững.

Chiều 21/5, tại thành phố Melbourne (Australia), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam ở Australia phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam - Australia.

Doanh nghiệp Việt lưu ý gì tại thị trường Australia?

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nông nghiệp, logistics, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Theo anh Đặng Hồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện có mạng lưới gần 21.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố và 17 câu lạc bộ trực thuộc. Các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có nhu cầu ngày càng lớn trong việc mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Australia là thị trường có tiêu chuẩn cao, hệ thống pháp lý minh bạch, người tiêu dùng khắt khe và yêu cầu lớn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, môi trường và quản trị. Doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận thị trường này cần chuẩn bị kỹ về tiêu chuẩn sản phẩm, hồ sơ pháp lý, logistics, thanh toán quốc tế, thương hiệu và khả năng thích ứng với văn hóa kinh doanh sở tại.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh và Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia Nguyễn Thu Hường tại chương trình. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thu Hường - Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia, đã thông tin về tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia đạt khoảng 14 tỷ USD; trong quý I/2026, kim ngạch hai chiều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Hường, nhiều mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh tại thị trường Australia như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, bà Hương cũng lưu ý doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến các quy định về kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu của nhà nhập khẩu ngay từ những khâu đầu tiên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về cơ hội và khó khăn khi doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Australia. Nhiều ý kiến quan tâm đến ngành hàng tiềm năng, tiêu chuẩn nhập khẩu, kết nối hệ thống phân phối, chi phí logistics, thanh toán quốc tế và việc tìm kiếm đối tác tin cậy tại thị trường sở tại.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, cho biết, Hội sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối nhà phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ và các đối tác phù hợp.

Với kinh nghiệm 20 năm gắn bó với lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Australia, bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, để phát triển bền vững tại thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà cần chú trọng xây dựng thương hiệu, câu chuyện sản phẩm và lựa chọn chiến lược dài hạn.

'Bắt tay' mở rộng thị trường

Trong chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, chương trình xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Australia; xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư; hỗ trợ kết nối nhà đầu tư trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, thương mại xuyên biên giới, năng lượng tái tạo. Đồng thời, hai bên triển khai các chương trình giao thương "B2B", mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm Việt Nam tại các vùng kinh tế trọng điểm của Australia.

Hai bên cũng thống nhất hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, quản trị hiện đại, tiêu chuẩn ESG, thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển bền vững. Phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam - Australia trên các nền tảng của mỗi bên.