Thái Nguyên phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

TPO - Ngày 22/5, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp Cục Chính trị Quân khu 1 và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ phát động "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026".

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Đến dự lễ phát động có các đồng chí: Trung tướng La Công Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 1; Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và hơn 600 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động

﻿ Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu tại lễ phát động, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, kể từ khi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2000, phong trào đã thực sự trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Đoàn viên lực lượng vũ trang tham gia lễ phát động

Đối với tuổi trẻ Thái Nguyên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, sáng tạo với nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực, tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Các hoạt động tình nguyện đã và đang khẳng định rõ vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương và đất nước.

Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phát biểu tại lễ phát động.

Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; là năm tuổi trẻ cả nước thi đua triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bấm nút phát động chiến dịch

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tại Thái Nguyên được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia bảo đảm an sinh xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ các xã vùng biên giới khó khăn...

Chiến dịch năm nay tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình và chiến dịch trọng tâm như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên chia sẻ.

Ban tổ chức ra mắt các đội tình nguyện chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2026

Để chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 thành công, chị Phạm Thị Thu Hiền đề nghị các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, cần bám sát định hướng của Trung ương Đoàn, địa phương và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ; đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Ban tổ chức tặng quà cho các đối tượng là cựu chiến binh, nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ Hồng, Hoa Phương Đỏ...

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 1 cho rằng, tình nguyện phải gắn với hiệu quả, gắn với chất lượng, tránh hình thức, đồng thời gắn với tri thức, khoa học, công nghệ... Ngoài ra, khi tham gia tình nguyện, các tình nguyện viên cần gắn với kỷ luật và an toàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và các nguồn lực an sinh xã hội ý nghĩa như: trao quà cho gia đình chính sách; hỗ trợ các công trình thanh niên phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khánh thành các thiết chế văn hoá, Phòng học “máy tính cho em”...

