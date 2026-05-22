Đồng Nai:

Clip: Giải cứu voi bị rơi xuống hố sâu

Văn Quân

TPO - Các lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã giải cứu thành công một cá thể voi sau gần 3 giờ giữa Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Clip: Giải cứu voi con tại TP Đồng Nai

Ngày 22/5, Chi cục Kiểm lâm TP Đồng Nai đã có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp phòng tránh nguy cơ gây nguy hiểm cho voi rừng, động vật hoang dã vào đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, theo báo cáo của Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, vào khoảng 5h25 ngày 13/5, Trạm Kiểm lâm Suối Trau thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn nhận được tin báo của người dân về một cá thể voi con rơi xuống hố sâu trong rẫy xoài của người dân ở khu phố Bà Hào (phường Trị An, TP Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định voi con khoảng 3 năm tuổi, bị mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 3 mét tại lô 16, khoảnh 6, tiểu khu 130, thuộc phần đất giao khoán cho một hộ dân quản lý.

Voi con bị lọt hố trước đó

Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đã huy động máy xúc, máy cày cùng nhiều lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm khu vực 5 triển khai phương án cứu hộ.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 8h cùng ngày, cá thể voi đã được giải cứu thành công trong tình trạng sức khỏe ổn định và tự di chuyển trở lại rừng. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hoạt động của voi con cho đến khi nhập đàn.

Theo Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, qua rà soát thời gian gần đây, đơn vị phát hiện khoảng 78 hố sâu, giếng đào bỏ hoang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân và động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng đang tiến hành san lấp, đổ bê tông che đậy các miệng hố nhằm bảo đảm an toàn cho hệ sinh thái rừng.

Để hạn chế nguy cơ làm suy giảm quần thể voi rừng quý hiếm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý triệt để các hố sâu, giếng bỏ hoang trong khu vực rừng và vùng ven rừng.

Voi con được giải cứu kịp thời, sức khoẻ ổn định

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đồng Nai, hiện khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà đang có khoảng 30 cá thể voi châu Á sinh sống.

Từ năm 2013, Đồng Nai đã triển khai dự án khẩn cấp bảo tồn voi rừng nhằm giảm xung đột giữa voi với người dân sống ven rừng. Dự án đã xây dựng 72km hàng rào điện, 6 chảo nước cùng 3 chòi giám sát để bảo vệ đàn voi.

Nhờ các giải pháp bảo tồn, số lượng voi rừng tại Đồng Nai đã tăng từ khoảng 14-15 cá thể lên gần 30 cá thể như hiện nay.

Văn Quân
