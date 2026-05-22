Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rủ nhau đi câu cá, hai nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh chết đuối

Hoài Nam

TPO - Ngày 22/5, lãnh đạo xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 10 tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là N.V.Đ (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và N.H.T (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 21/5, N.V.Đ và N.H.T rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy cả hai trở về nên gia đình trình báo chính quyền địa phương và phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

a-anh-chet-duoi-344.jpg
Tìm kiếm hai nạn nhân

Đến khoảng 22h cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể hai nạn nhân tại khu vực Khe Ấm, thuộc xã Hương Đô.

Gia đình đã đưa hai nạn nhân về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, dù học ở hai trường khác nhau nhưng N.V.Đ và N.H.T đều sinh sống tại xã Hương Phố và có mối quan hệ thân thiết.

Hiện chính quyền địa phương đã đến động viên và chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Đi câu cá #hai nam sinh lớp 10 tử vong #đuối nước #hai học sinh đuối nước #đuối nước khi đi câu cá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe