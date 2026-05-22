Xã hội

Nữ giáo viên tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1

Phùng Quang

TPO - Sau khi xe máy va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A, một nữ giáo viên ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tử vong tại chỗ.

Ngày 22/5, lãnh đạo Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nữ giáo viên tử vong trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh C.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h10 cùng ngày, bà L.T.C. (trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm) điều khiển xe máy biển số 79Z1-231.17 lưu thông theo hướng Cam Ranh – Nha Trang. Khi đến Km1489+500 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bãi Giếng 3, xã Cam Lâm, xe máy xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số 77H-053.06 kéo theo rơ moóc 43RM-009.78 do ông H.T.P. (SN 1996, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến bà L.T.C. tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc. Nhận tin báo, Công an xã Cam Lâm phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông.

Được biết, nạn nhân là giáo viên Trường tiểu học Cam Đức 2, xã Cam Lâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

