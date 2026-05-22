Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biệt thự chiếm đất quốc phòng ở Phú Quốc bị cưỡng chế tháo dỡ

Nhật Huy

TPO - Sáng 22/5, chính quyền địa phương ra quân cưỡng chế nhiều trường hợp lấn chiếm đất công, đất quốc phòng trên địa bàn Phú Quốc. Trong đó, gây chú ý nhất là việc phá dỡ căn “biệt thự trắng” xây trái phép trên diện tích hơn 15.000m² thuộc đất quốc phòng.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cơ giới cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cưỡng chế, tháo dỡ công trình biệt thự xây dựng trái phép của ông V.T.T. tại đặc khu Phú Quốc.

Khu đất vi phạm có tổng diện tích hơn 15.690m², trong đó gần 4.800m² là đất do Nhà nước quản lý và hơn 10.900m² thuộc đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý. Theo cơ quan chức năng, ông Th. đã tự ý chiếm dụng đất, cải tạo hiện trạng, trồng cây và xây dựng nhiều hạng mục kiên cố dạng “biệt phủ” gây bức xúc dư luận suốt thời gian dài.

z7852038768025-f6fcaaa9986e3d7d72a1e1fbbb3bc9ae-5809.jpg
Lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ biệt thự của ông T.

Trước đó, ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông V.T.Th. Theo quyết định, ông Th. buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm, bao gồm cả ranh giới và mốc giới thửa đất.

Dù cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế, song do vụ việc có tính chất phức tạp cùng nhiều trở ngại trong quá trình tổ chức thực hiện nên các đợt cưỡng chế trước đây chưa thể xử lý dứt điểm.

Ghi nhận trước thời điểm quyết định cưỡng chế chính thức có hiệu lực, ông T. đã tự tháo dỡ một phần công trình, đồng thời di dời nhiều tài sản, đồ đạc có giá trị ra khỏi khu biệt phủ trong đêm. Tuy nhiên, người này vẫn không tự nguyện bàn giao phần đất, buộc chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan phải tổ chức cưỡng chế vào sáng 22/5.

z7852038793953-8f797cae2e13d0efad5352663d76787f-7626.jpg
Lực lượng chức năng địa phương đưa xe đến tháo dỡ căn biệt thự.

Song song với vụ việc trên, lực lượng chức năng cũng tổ chức cưỡng chế 18 hộ dân khác có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép trên tổng diện tích hơn 7.840m² đất tại Đặc khu Phú Quốc.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đợt cưỡng chế lần này thể hiện quyết tâm lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhật Huy
#Phú Quốc #cưỡng chế #biệt thự #An Giang #xây dựng trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe