Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 140 đối tượng liên quan

TPO - Từ một đối tượng nghiện ma túy hoạt động nhỏ lẻ, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Clip công an triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn.

Trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên; bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng.

Theo Công an TPHCM, chuyên án được khám phá từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy có hành vi mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn. Quá trình “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đầu mối cung cấp, trung gian đến các đối tượng bán lẻ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Đối tượng cùng tang vật.

Qua công tác rà soát trong quý II/2026, PC04 phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện và mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại nhiều địa bàn thuộc Bình Dương cũ như Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ đây, lực lượng chức năng tiếp tục dựng lên nhiều mắt xích liên quan.

Ngày 15/4, Đội 3 thuộc Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét các đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng ma túy.

Từ mắt xích Đặng Phan Thanh Tùng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng đầu trên cung cấp ma túy cho Tùng; đồng thời xác định, xử lý 12 nhánh đối tượng mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện.

Các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh với phương thức thủ đoạn tinh vi. Từ nguồn tin về một đầu mối vận chuyển ma túy số lượng lớn, PC04 đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh chuyên án, Công an TPHCM đã bắt giữ và xử lý 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 người về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đưa 35 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội. Ngoài ra, nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hành vi phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định.