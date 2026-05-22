Bắt đối tượng cướp 20 điện thoại iPhone trốn trên xe khách

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng cướp 20 điện thoại iPhone tại tỉnh Thái Nguyên đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6 hướng Sơn La.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bắt đối tượng Nguyễn Văn Tiến.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 0h53 ngày 22/5/2026, tại Km161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 21/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về việc một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội – Sơn La.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Vân Hồ triển khai lực lượng rà soát, kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tiến đang di chuyển trên xe khách hướng Hà Nội - Sơn La. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ trên người đối tượng 1 dao gấp, 1 điện thoại di động, tiền mặt cùng ba lô chứa 20 điện thoại iPhone.

Bước đầu, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại và tiền trên cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.