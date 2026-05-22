Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt đối tượng cướp 20 điện thoại iPhone trốn trên xe khách

Viết Hà

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng cướp 20 điện thoại iPhone tại tỉnh Thái Nguyên đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6 hướng Sơn La.

doi-tuong-cuop-dien-thoai.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông bắt đối tượng Nguyễn Văn Tiến.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 0h53 ngày 22/5/2026, tại Km161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 21/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về việc một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội – Sơn La.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Vân Hồ triển khai lực lượng rà soát, kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn.

doi-tuong-cuop-dien-thoai-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tiến đang di chuyển trên xe khách hướng Hà Nội - Sơn La. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ trên người đối tượng 1 dao gấp, 1 điện thoại di động, tiền mặt cùng ba lô chứa 20 điện thoại iPhone.

Bước đầu, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại và tiền trên cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Viết Hà
#Công an tỉnh Sơn La #Cảnh sát giao thông Sơn La #bắt giữ đối tượng cướp giật #truy bắt tội phạm #trộm cắp tài sản liên tỉnh #đấu tranh phòng chống tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe