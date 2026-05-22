Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt ngay tại sân bay

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cố ý gây thương tích” ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngày 22/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, lực lượng đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Văn Sơn (SN 1982, ngụ xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

anh-man-hinh-2026-05-22-luc-090216.png
Đối tượng Trịnh Văn Sơn (ảnh:CACC)

Theo điều tra, ngày 8/12/2022, tại ấp 1, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai, Trịnh Văn Sơn đã dùng cây sắt đánh chị V.H.M. (SN 1986, là vợ cũ của Sơn), gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Sơn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đến ngày 19/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn.

Tối 20/5, xác định Sơn nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ công tác của Công an TP Đồng Nai đã phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuống máy bay để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Quân
#truy nã #Tân Sơn Nhất #đối tượng nguy hiểm #Công an Đồng Nai #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe