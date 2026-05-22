Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt ngay tại sân bay

TPO - Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cố ý gây thương tích” ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngày 22/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, lực lượng đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Văn Sơn (SN 1982, ngụ xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trịnh Văn Sơn (ảnh:CACC)

Theo điều tra, ngày 8/12/2022, tại ấp 1, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai, Trịnh Văn Sơn đã dùng cây sắt đánh chị V.H.M. (SN 1986, là vợ cũ của Sơn), gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Sơn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đến ngày 19/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn.

Tối 20/5, xác định Sơn nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ công tác của Công an TP Đồng Nai đã phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuống máy bay để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

