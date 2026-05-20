Gặp lại người đàn ông lặn tìm thi thể 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ

TPO - Sau vài lần lặn chưa có kết quả, ông Trương Hữu Khoa quyết định bơi ra khu vực hố nước sâu nhất giữa dòng, nơi nước sâu khoảng 4 mét. Tại đây, ông chết lặng khi phát hiện thi thể hai cháu bé đang ôm chặt lấy nhau dưới đáy sông. “Nhìn rất thương tâm. Chân các cháu quắp chặt vào nhau nên rất khó tách ra để đưa lên bờ”, ông Khoa rớm nước mắt.

Sau vụ việc 5 thiếu niên tử vong do đuối nước ở xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) chúng tôi tìm gặp lại ông Trương Hữu Khoa (54 tuổi, xã Hải Lựu), người tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ông Khoa là người trực tiếp tìm kiếm vớt được 3 nạn nhân. Kể lại sự việc, ông Khoa bảo, đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh lúc tìm thấy các cháu dưới đáy sông.

Ông Trương Hữu Khoa.

Khoảng 15 giờ ngày 18/5, khi đang ở xã Hải Lựu, cách hiện trường gần 20km, ông Khoa đọc được thông tin 5 học sinh đuối nước tại tại xã Sông Lô, ông lập tức chạy xe máy tới hiện trường. “Tôi vốn có kinh nghiệm sông nước nên chỉ nghĩ phải xuống hỗ trợ tìm kiếm các cháu càng sớm càng tốt”, ông Khoa kể.

Khi tới nơi, khu vực bãi sông đã được phong tỏa. Lúc đó, lực lượng chức năng mới tìm được một cháu. Thấy công tác tìm kiếm gặp khó khăn, trong lòng càng như lửa đốt.

Ông Khoa trình bày với lực lượng chức năng về khả năng bơi lội, lặn tìm dưới nước, ông được đồng ý cho tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm gắn với sông nước, ông Khoa quan sát dòng chảy rồi phán đoán vị trí các cháu có thể mắc kẹt. Ông lặn nhiều lần quanh khu vực các cháu để quần áo nhưng không có kết quả.

Công an tỉnh Phú Thọ trao thưởng ông Trương Hữu Khoa.

Sau 4-5 lần lặn, ông Khoa quyết định bơi ra khu vực hố nước sâu nhất giữa dòng, nơi nước sâu khoảng 4 mét. Tại đây, ông Khoa chết lặng khi phát hiện hai cháu bé đang ôm chặt lấy nhau dưới đáy sông. “Nhìn rất thương tâm. Chân các cháu quắp chặt vào nhau nên rất khó tách ra để đưa lên bờ”, ông Khoa rớm nước mắt.

Phải dùng hết sức lực, ông mới đưa được hai cháu vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau, ông tiếp tục tìm thấy thêm một cháu bé khác, cách vị trí trước đó khoảng 20 mét.

“Tôi vốn ăn chay, niệm Phật. Khi tìm được các cháu, tôi chỉ đứng niệm cho các cháu. Giữa đám đông hôm đó cũng ít người biết tôi là người trực tiếp lặn tìm”, ông Khoa chia sẻ. Sau đó, ông Khoa được giới thiệu gặp Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và nhận khen thưởng ngay tại hiện trường.

Về đến nhà, mở phong bì tiền thưởng, ông bất ngờ khi bên trong có 20 triệu đồng. “Tôi cứ nghĩ chỉ là món quà động viên tinh thần thôi, không ngờ số tiền lớn như vậy”, ông Khoa chia sẻ và cho hay, ngày hôm sau, vợ chồng ông đã mang số tiền đó chia ra để đi viếng các cháu gặp nạn.

Lực lượng chức năng và ông Khoa tìm kiếm các cháu đuối nước trên sông Lô.

Để động viên kịp thời, ngày 20/5, UBND xã Hải Lựu tổ chức trao giấy khen cho ông Khoa nhằm động viên hành động đẹp, giàu tính nhân văn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng nhiều cơ quan, đoàn thể cũng tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Đỗ Hữu Chiến, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu cho biết, việc khen thưởng nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng.