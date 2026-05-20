Người phụ nữ mang chiêng ra gõ, cản trở CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Trong quá trình lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 32, đoạn qua phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai), vợ của người vi phạm đã mang chiêng ra gõ, nhảy múa tại hiện trường nhằm cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ gõ chiêng, nhảy múa khi CSGT đang xử lý vi phạm. Video: NDCC.

Cụ thể, khoảng 17h35 ngày 17/5, tại Km350 Quốc lộ 32, đoạn qua phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch.

Tổ công tác gồm Đại úy Lê Xuân Trường, Thiếu tá Dương Mạnh Hùng, Thiếu tá Lê Việt Hùng, Đại úy Bùi Đức Thanh, Đại úy Nguyễn Đức Cường; dưới sự kiểm tra, đôn đốc trực tiếp của Thượng tá Phạm Vân Thảo - Phó Trưởng phòng CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Sùng Chống C. (SN 1969, trú tại thôn Tà Chơ, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô BKS 21AA-199.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/lít khí thở.

Người phụ nữ gõ chiêng, nhảy múa cạnh CSGT. Ảnh: Cắt từ video.

Trong quá trình tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định, vợ ông C. - người hành nghề thầy cúng tại địa phương, đã có hành vi cản trở. Người phụ nữ này mang chiêng ra gõ, đồng thời nhảy múa tại hiện trường, khiến việc xử lý vi phạm bị gián đoạn.

Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội những ngày qua, thu hút nhiều ý kiến bức xúc về hành vi thiếu hợp tác với lực lượng chức năng.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tổ công tác đã xử lý vụ việc theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

