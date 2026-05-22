Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An

TPO - Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/5, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự án được xây dựng trên diện tích 1,53 ha, gồm 2 tòa nhà cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng cộng 392 căn hộ. Công trình do Công ty TNHH nhà ở Trường An làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có quân số đông, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ còn gặp khó khăn về chỗ ở. Việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chính sách nhà ở.

“Dự án tại phường Vinh Phú là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội”, Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời yêu cầu việc xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Trước lễ khởi công, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An.