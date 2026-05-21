Nhà ở riêng lẻ TPHCM gặp vướng mắc khi xin phép xây dựng

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã nhận được nhiều phản ánh về việc một số địa phương không tiếp nhận hoặc chậm giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Vướng mắc này phát sinh do việc cấp phép xây dựng hiện nay được căn cứ vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định của Luật Xây dựng.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, nội dung được người dân quan tâm là điều chỉnh, thay thế quyết định 56/2021 của UBND TPHCM về quy chế quản lý kiến trúc để tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp trực tuyến trong tháng 5/2026 với lãnh đạo 168 UBND phường, xã và đặc khu để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng cũng được giao tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn căn cứ theo đặc thù của TPHCM để tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Sở Xây dựng phải báo cáo UBND TPHCM trong tháng 5/2026.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng phải ban hành sổ tay hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận, giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng đã cấp, quy trình chi tiết các bước tiếp nhận thông tin, kiểm tra, nghiệm thu sau cấp phép xây dựng.

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua, đơn vị này nhận được nhiều phản ánh về việc một số địa phương không tiếp nhận hoặc chậm giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Vướng mắc này phát sinh do việc cấp phép xây dựng hiện nay được căn cứ vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định của Luật Xây dựng. Với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, việc cấp phép phải phù hợp với quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, thực tế nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, chưa ban hành quy chế quản lý kiến trúc, hoặc các quy định này đã hết hiệu lực từ cuối năm 2021.

Điều này khiến việc xử lý hồ sơ giữa các địa phương không thống nhất. Một số nơi vẫn dựa vào quy hoạch cũ để cấp phép, trong khi nhiều xã, phường khác lại tạm dừng tiếp nhận hồ sơ do cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý, dẫn đến tình trạng ách tắc hồ sơ xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, vướng mắc chủ yếu xảy ra tại các khu vực chưa có quy hoạch hoặc có nhưng quy định quản lý kiến trúc đã hết hiệu lực, hoặc chưa được ban hành.