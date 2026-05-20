Đi tìm lời giải cho bài toán thu nhập bấp bênh của môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là một nghề nhiều biến động, thu nhập thường trồi sụt theo nhịp thở của thị trường. Trong sự sàng lọc khắc nghiệt hiện nay, sự bấp bênh này là nỗi lo tồn vong của cả một lực lượng lao động. Trước thực tế đó, sự xuất hiện của OneHub - nền tảng công nghệ từ One Mount được kỳ vọng là “điểm tựa” vững chắc, giúp môi giới thoát khỏi vòng xoáy thu nhập bấp bênh để xây dựng một sự nghiệp ổn định và bền vững.

Thu nhập bấp bênh – “điểm đau” của nghề môi giới bất động sản

Thu nhập của môi giới bất động sản thường biến động mạnh theo chu kỳ thị trường. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào các thương vụ đơn lẻ, kết hợp với phương thức tìm kiếm khách hàng thủ công và thiếu hụt các công cụ hỗ trợ chuyên sâu khiến dòng tiền của người làm nghề thiếu bền vững. Điều này không chỉ gây áp lực tài chính ngắn hạn mà còn hạn chế khả năng hoạch định sự nghiệp dài hạn của lực lượng môi giới.

Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong giai đoạn thị trường biến động 2023-2024, có tới hơn 70% môi giới đã phải bỏ nghề hoặc chuyển sang làm các công việc bán thời gian do không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, trong khi vẫn phải liên tục chi tiền để duy trì khách hàng và nuôi dưỡng các mối quan hệ. Con số trên phản ánh một hệ sinh thái làm nghề thiếu tính ổn định.

Môi giới hiện nay đang rơi vào một cuộc đua “đốt tiền” không hồi kết. Để có được thông tin khách hàng tiềm năng, họ phải chi trả từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho các nền tảng quảng cáo trực tuyến. Thế nhưng, tỷ lệ chuyển đổi từ khách quan tâm sang “chốt deal” thành công thường chỉ dưới 1%. Chính bởi vậy, một áp lực tài chính khổng lồ hình thành: chi phí “nuôi khách” ngày càng lớn, trong khi khả năng thu hồi dòng vốn không tương xứng, buộc nhiều môi giới phải rời bỏ cuộc chơi.

Thị trường bất động sản “chờ sóng”, giao dịch trầm lắng, nhiều môi giới bất động sản phải bỏ nghề.

Bên cạnh đó, thu nhập của môi giới còn bị đe dọa bởi những yếu tố chủ quan. Việc thiếu một quy trình ghi nhận giao dịch minh bạch khiến tình trạng "cắt cầu" (khách hàng hoặc chủ nhà làm việc riêng để né hoa hồng) diễn ra thường xuyên.

Sự bấp bênh về mặt pháp lý, sự thiếu chuyên nghiệp, minh bạch của quy trình và lợi ích không được đảm bảo khiến nghề môi giới bị gắn mác "chộp giật", chưa được xã hội tôn trọng đúng mức.

OneHub – “mỏ neo” công nghệ giữa biến động thời cuộc

Trước thực trạng đó, bài toán thu nhập của môi giới không còn là vấn đề nỗ lực cá nhân đơn thuần, mà đòi hỏi một cuộc cách mạng về hạ tầng công nghệ. Sự xuất hiện của OneHub - nền tảng công nghệ bất động sản toàn trình sắp được One Mount ra mắt được xem là “lời giải” giúp môi giới tối ưu hóa hiệu suất và ổn định thu nhập.

Với nguồn hàng khổng lồ chuẩn 4 thật kết hợp cùng công nghệ AI, chốt deal hiệu quả 24/7.

Giải pháp đột phá nhất mà OneHub mang lại chính là tính năng “phòng giao dịch số”. Đây không chỉ là một không gian tương tác, mà là một “cuốn sổ cái” bảo mật ghi nhận mọi tiến trình tương tác giữa môi giới, khách hàng và chủ nhà theo thời gian thực.

Từ việc gửi tài liệu, dẫn khách xem nhà đến các bước thương lượng giá, tất cả đều được lưu vết hệ thống. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn hành vi “cắt cầu”, khẳng định quyền lợi hoa hồng chính đáng của môi giới. Khi nỗi lo về việc "mất trắng" công sức được tháo gỡ, môi giới có thể an tâm đầu tư thời gian và tâm huyết để chăm sóc khách hàng “sâu” hơn.

Một trong những lý do khiến môi giới lãng phí chi phí trong quá trình làm nghề chính là thông tin sai lệch và tin ảo tràn lan thị trường. Hướng tới giải quyết bài toán này, OneHub thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống dữ liệu 4 Thật (Nhà thật, Giá thật, Người thật, Ảnh thật) giúp môi giới tăng hiệu quả chốt giao dịch.

Nhà Mới là một trong những sàn bất động sản tiên phong hợp tác cùng OneHub. Chia sẻ về lý do hợp tác, ông Vũ Huy Khoái, Tổng Giám đốc BĐS Nhà Mới cho biết: “Khi được làm việc trên một nền tảng dữ liệu “sạch”, môi giới không còn mất thời gian cho những tin ảo, rủi ro pháp lý được kiểm soát và uy tín cá nhân được củng cố mạnh mẽ”.

OneHub được kỳ vọng sẽ giúp môi giới thay đổi cách làm nghề bằng công nghệ và AI.

Đáng chú ý, giải pháp AI của OneHub còn hỗ trợ môi giới tự động hóa khâu marketing. Thay vì bỏ hàng chục triệu đồng thuê đội ngũ media, AI sẽ giúp họ nhân bản hình ảnh chuyên gia thông qua các video tư vấn chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Với ứng dụng công nghệ này, tôi tin rằng dù đội ngũ có 100 hay 1.000 nhân viên kinh doanh, chúng tôi hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thành công cho từng môi giới”, ông Trần Phạm Tuân, Tổng Giám đốc L-Core Realty chia sẻ.

Một ưu điểm vượt trội khác của OneHub là khả năng thiết lập nền tảng tài chính chuẩn mực cho môi giới thông qua việc số hóa quản lý dòng tiền và công khai hóa nghĩa vụ thuế. Điều này không chỉ giúp người làm nghề loại bỏ các rủi ro pháp lý tiềm ẩn mà còn tạo dựng một hồ sơ năng lực minh bạch. Thay vì bị phân tán bởi các thủ tục hành chính và số liệu phức tạp, người môi giới giờ đây có thể dồn toàn lực vào việc tối ưu trải nghiệm khách hàng, để hệ thống công nghệ tự động vận hành vai trò “gác cổng” về quản trị rủi ro.