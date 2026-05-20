Vụ phát hiện gần 90 căn NƠXH dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép: Buộc trả lại nhà?

TPO - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội IEC Residences (xã Thanh Trì, Hà Nội) phát hiện khoảng 89 căn hộ có dấu hiệu vi phạm như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán trái phép căn hộ thuê. Theo quy định, với những trường hợp vi phạm trên ngoài việc bị xử phạt còn buộc thu hồi lại căn hộ.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội IEC Residences (xã Thanh Trì, Hà Nội) – xác nhận đã phát đi thông báo gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội (NƠXH) thêm 1 năm để chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến 89 căn hộ có dấu hiệu được mua bán, sử dụng vi phạm quy định về NƠXH.

Theo doanh nghiệp, qua quá trình rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, đơn vị ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm như cho thuê lại, cho ở nhờ hoặc mua bán trái phép căn hộ thuê.

Hiện tại, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ cho người đủ điều kiện theo quy định.

Trước nhiều ý kiến người dân không đồng thuận với thông báo gia hạn hợp đồng thuê, đại diện công ty này cho biết, chủ đầu tư luôn tôn trọng quy định của pháp luật, tôn trọng hợp đồng đã ký cũng như lắng nghe ý của người dân. “Người dân có mong muốn, ý kiến ra sao thì gửi văn bản lên chủ đầu tư để xem xét”, vị này thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Nghị định 16/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng - với hành vi bên thuê, thuê mua hoặc mua, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 100-120 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi NƠXH.

Như vậy, nếu cơ quan chức năng kết luận những căn hộ nêu trên tại dự án NƠXH IEC Residences vi phạm quy định sử dụng NƠXH thì ngoài bị phạt tiền, người thuê buộc phải trả lại NƠXH.