Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ phát hiện gần 90 căn NƠXH dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép: Buộc trả lại nhà?

Phan Thiên

TPO - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội IEC Residences (xã Thanh Trì, Hà Nội) phát hiện khoảng 89 căn hộ có dấu hiệu vi phạm như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán trái phép căn hộ thuê. Theo quy định, với những trường hợp vi phạm trên ngoài việc bị xử phạt còn buộc thu hồi lại căn hộ.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội IEC Residences (xã Thanh Trì, Hà Nội) – xác nhận đã phát đi thông báo gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội (NƠXH) thêm 1 năm để chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến 89 căn hộ có dấu hiệu được mua bán, sử dụng vi phạm quy định về NƠXH.

Theo doanh nghiệp, qua quá trình rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, đơn vị ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm như cho thuê lại, cho ở nhờ hoặc mua bán trái phép căn hộ thuê.

noxh-iec-thanh-tri1.jpg
Qua rà soát, chủ đầu tư phát hiện khoảng 89 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences, xã Thanh Trì (Hà Nội) được cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp.

Hiện tại, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ cho người đủ điều kiện theo quy định.

Trước nhiều ý kiến người dân không đồng thuận với thông báo gia hạn hợp đồng thuê, đại diện công ty này cho biết, chủ đầu tư luôn tôn trọng quy định của pháp luật, tôn trọng hợp đồng đã ký cũng như lắng nghe ý của người dân. “Người dân có mong muốn, ý kiến ra sao thì gửi văn bản lên chủ đầu tư để xem xét”, vị này thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Nghị định 16/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng - với hành vi bên thuê, thuê mua hoặc mua, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 100-120 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi NƠXH.

Như vậy, nếu cơ quan chức năng kết luận những căn hộ nêu trên tại dự án NƠXH IEC Residences vi phạm quy định sử dụng NƠXH thì ngoài bị phạt tiền, người thuê buộc phải trả lại NƠXH.

Phan Thiên
#Nhà ở xã hội #IEC Residences #trục lợi chính sách #mua bán nhà ở xã hội trái phép #Công ty IEC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe