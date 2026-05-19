Nhiều “điểm nghẽn” kìm tiến độ nhà ở xã hội miền Trung – Tây Nguyên

TPO - Nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang gia tăng mạnh cùng tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn hàng loạt “điểm nghẽn” về vốn, quỹ đất, thủ tục đầu tư đang cản bước nhiều dự án.

Áp lực lớn từ nhu cầu thực tế

Chiều 19/5, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi, Báo Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Nhà ở xã hội tại miền Trung – Tây Nguyên: Thực trạng, cơ chế và giải pháp thúc đẩy”.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết, đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đang được Bộ Xây dựng, các địa phương và doanh nghiệp tăng tốc triển khai nhờ hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp để tháo gỡ.

Tại Quảng Ngãi, cùng với sự phát triển nhanh của Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp ngày càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, tỉnh đã bố trí khoảng 461 ha quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và giữ chân lực lượng lao động.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư, tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến quỹ đất, nguồn vốn, hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

“Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển hơn 8.356 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Từ đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, ông Hoàng nói.

Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành 268 căn nhà ở xã hội và đang triển khai 7 dự án quy mô gần 9.000 căn hộ.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhu cầu nhà ở đang gia tăng mạnh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp như Dung Quất, VSIP, Chu Lai, Nam Phú Yên… cùng với làn sóng dịch chuyển lao động và quá trình mở rộng các trung tâm hành chính sau sáp nhập địa phương.

Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, lao động trẻ tại đô thị cũng gặp khó khăn trong tiếp cận nhà ở thương mại khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực vẫn còn hạn chế, nhiều địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025.

Theo TS Đính, nguyên nhân đến từ hàng loạt “điểm nghẽn” như thiếu quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư kéo dài, doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng ưu đãi và chi phí vật liệu xây dựng tăng cao. Đặc biệt, sau sáp nhập địa giới hành chính, nhiều địa phương vẫn phát triển theo tư duy cũ, thiếu cơ chế phối hợp liên vùng trong quy hoạch quỹ đất, hạ tầng và phân bổ dân cư.

Dù vậy, ông Đính nhận định miền Trung - Tây Nguyên đang có nhiều cơ hội để tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng bền vững hơn. Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, hành lang ven biển và các trục kết nối Tây Nguyên với cảng biển sẽ tạo điều kiện phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn.

“Thị trường bất động sản đang dịch chuyển từ đầu cơ sang nhu cầu ở thực. Nhà ở xã hội vì vậy trở thành phân khúc ổn định, bền vững hơn”, ông Đính nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Chử Văn Hải - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cho rằng, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là chính sách an sinh mà còn là “đòn bẩy kép” cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

Theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, khu vực miền Trung - Tây Nguyên được giao hoàn thành khoảng 190.000 căn, chiếm gần 18% tổng chỉ tiêu cả nước. Riêng năm 2025, khu vực được giao hơn 25.500 căn và đến nay đã hoàn thành hơn 20.000 căn, trong đó nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa đã đạt hoặc vượt kế hoạch.

Ông Hải cho rằng, để hoàn thành mục tiêu trong các năm tới, các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ưu tiên cấp phép cho các dự án đủ điều kiện và tăng tốc thi công đối với các dự án đã khởi công.

“Nếu có cơ chế phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, miền Trung - Tây Nguyên hoàn toàn có thể trở thành một trong những khu vực dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới”, ông Hải nhấn mạnh.